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«Меня бы это дико раздражало»: Ван дер Ваарт комментирует действия Антони во время дерби

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Комментируя действия Антони в дерби, Рафаэль ван дер Варт отметил: «Вы видели, как играл Антони? Он забил гол мирового класса».

«Но когда он получал мяч, то долго держал его, хотя счет был 4-0. Это меня дико раздражало».

Антони действительно забил великолепный гол в ворота «МанСити», но общее впечатление от его выступления было скорее разочаровывающим. Сообщается, что он проигнорировал распоряжения Эрика тен Хага вернуться назад и помочь Диогу Далоту, в результате чего его одноклубник был задавлен полузащитниками «Сити».

Бразилец все-еще адаптируется в Премьер-лиге, но ему нужно быстрее раскрыть свой потенциал, который так необходим «МЮ». Посмотрим, сможет ли он сделать это в сегодняшнем матче в Лиге Европы.

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