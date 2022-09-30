Пол Скоулз откровенно рассказал об аутизме сына

Пол Скоулз откровенно рассказал о том, что его сын страдает аутизмом и о том, как это отразилось на его карьере в интервью Гари Невиллу на YouTube канале The Overlap.

Во время беседы бывший полузащитник «МЮ» признался, что не хотел больше играть футбол после того, как Эйдену был поставлен диагноз.

«Я знал, что с Эйденом что-то не так: он долго не мог научиться ходить, а когда ему уже исполнилось 18 месяцев он говорил буквально пару слов – эти слова были абракадаброй, их могли разобрать только я и моя жена, а когда мы взялись подсчитать их, то насчитали около 100».

«Еще через 18 месяцев Эйден знал 10 нормальных слов, но не использовал их. Он предпочитал действия: шел к шкафу, чтобы взять еду, он ничего нам не говорил. Я был в недоумении все это время, было тяжело: Эйден мог не спасть всю ночь, а на следующий день пойти в таком состоянии в дошкольную группу».

Скоулз рассказал, что прикрывал царапины на руках во время тренировок.

«Мы играли против «Дерби Каунти» на выезде, когда я только узнал диагноз. Я не хотел играть, но никому ничего не сказал. Тренер не включил меня в состав, но и ему я смог признаться через полгода-год».

«Не знаю, зачем я вообще ему сказал, ведь ничего нельзя было изменить. Мне приходилось прикрывать руки во время тренировок, потому что Эйден кусался и царапался. Последние пять лет он ведет себя отлично: он спокоен, счастлив, но первые 8-9 лет были тяжелыми».

«Бывало, что сидя в машине на заднем сиденье Эйден мог схватить мою жену за волосы, мог вцепиться в меня – и мы не знали почему. Это очень расстраивает, когда осознаешь, что он просто не знает, что делает».

«Теперь он каждый раз перед сном спрашивает, чем он будет заниматься завтра. Мы говорим ему – ты пойдешь в школу – и так он продумывает свою рутину на завтрашний день. Нужно ему говорить, что он идет в школу, а после школы в бассейн, предупредить, что он будет есть».

«Когда Эйден начал понимать свой распорядок, то стал чувствовать себя намного лучше. Понимание распорядка очень важно для аутистов – сейчас он может с ним справиться, но когда был младше, то не мог».

47-летний Скоулз рассказал, как диагноз Эйдена повлиял на его жизнь и жизнь его супруги Клэр.

«Мы знали, что у Эйдена проблемы с развитием: когда ему было от 18 месяцев до 2-х лет и мы ходили по врачам, то все указывали на аутизм. Я начал гуглить, что это такое, хотя уже знал все его признаки, тогда я понял, в чем проблема моего сына».

«Конечно, диагноз повлиял на нас, потому что мы не могли вести тот образ жизни, какой хотели».

«Когда я еще играл в футбол, то не мог уезжать от Эйдена, он должен был ехать со мной. Я не мог решиться ни на какие перемены, потому что это повлияло бы на здоровье сына».

Бывший полузащитник «МЮ» рассказал о прогрессе своего сына, благодаря которому семья увидела свет в конце тоннеля.

«Сейчас Эйдену уже 17 лел, я не знаю, какое будущее его ждет. Ему осталось еще два года в школе: он должен был перебраться в другое здание, где обучаются дети от 16 до 19 лет, но ему разрешили остаться, потому что он счастлив именно в этом месте. Немного странно водить его в школу, где он сидит в одном классе с маленькими детьми – он сам как маленький ребенок, ему нужен уход каждый день, у него все еще есть проблемы с походом в туалет».

«Я не особенно часто говорю об этом, но я размещаю посты в социальных сетях об аутизме и думаю, что людям помогает это. Многие понимают, через что мы прошли. Недавно я вложил фото, где Клэр причесывает Эйдена: на этих фото видно, как он изменился, что он чувствует себя намного лучше. Можно увидеть, что есть свет в конце тоннеля – я получаю множество сообщений с просьбой продолжать делиться, потому что моя история поддерживает других людей в аналогичном положении».