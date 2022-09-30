Роберто Карлос назвал двух бразильцев, с которыми бы хотел сыграть в сборной – оба представители «МЮ»

В интервью Football Daily бывшего игрока «Мадрида» и сборной Бразилии Роберто Карлоса попросили назвать двух футболистов из сегодняшней национальной команды, с которыми бы он хотел сыграть.

«Я бы выбрал Фреда и Каземиро: они бы прикрыли меня, потому что я играю в более атакующий футбол».

Каземиро и Фред отлично ладят между собой в «МЮ», будучи давними товарищами по сборной Бразилии.

Интересно, что дуэт пока выходил в стартовом составе только в одном матче «Юнайтед» - против «Реал Сосьедад» в Лиге Европы – игра закончилась поражением с минимальным счетом 1-0.