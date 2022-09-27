«Сейчас вратарям важно играть обеими ногами»: Дин Хендерсон намекнул на Де Хеа?

Дин Хендерсон, кажется, зацепил Давида Де Хеа своим комментарием. В интервью Sky Sports Дин Хендерсон сказал: «Я бы сказал, что сейчас для вратарей важнее иметь возможность играть обеими ногами.

Как вратарь, вы должны чувствовать себя комфортно, потому что прессинговая игра теперь стала безумной.

Мануэль Нойер был тем, за кем я внимательно наблюдал, когда рос. Он был феноменален.

Он как бы изменил вратарские аспекты, играя головой. Это то, что я пытался добавить в свою игру, насколько это было возможно».

Летом Хендерсон покинул «Манчестер Юнайтед», уйдя в аренду на сезон в «Ноттингем Форест», а Давид Де Хеа вновь зарекомендовал себя как лучший вратарь.