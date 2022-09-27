«Сейчас вратарям важно играть обеими ногами»: Дин Хендерсон намекнул на Де Хеа?

Дин Хендерсон, кажется, зацепил Давида Де Хеа своим комментарием.
В интервью Sky Sports Дин Хендерсон сказал: «Я бы сказал, что сейчас для вратарей важнее иметь возможность играть обеими ногами.
Как вратарь, вы должны чувствовать себя комфортно, потому что прессинговая игра теперь стала безумной.
Мануэль Нойер был тем, за кем я внимательно наблюдал, когда рос. Он был феноменален.
Он как бы изменил вратарские аспекты, играя головой. Это то, что я пытался добавить в свою игру, насколько это было возможно».
Летом Хендерсон покинул «Манчестер Юнайтед», уйдя в аренду на сезон в «Ноттингем Форест», а Давид Де Хеа вновь зарекомендовал себя как лучший вратарь.
Однако еще неизвестно, подходит ли 31-летний футболист Эрику тен Хагу, поскольку испанца часто критикуют за неумение играть ногами.
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