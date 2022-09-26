В 15 лет Даррен Флетчер хотел отказаться от «МЮ»: жесткий разговор с Алексом Фергюсоном по телефону изменил все

Стало известно, что сэр Алекс Фергюсон был резок с бывшим полузащитником «МЮ» Дарреном Флетечером, когда ему было 15 лет – Ферги узнал, что Флетчер собирался уйти из клуба.

Даррен считался подающим большие надежды полузащитником, и сэр Алекс хотел видеть его в команде. «Красные дьяволы» связались с Флетчером, но он не сразу принял решение в пользу клуба, заставив Ферги попотеть.

«Я чуть было не подписал контракт с «Ньюкаслом», - признавался футболист в подкасте Lockdown Tactics.

«Я попал в «МЮ» в 12 лет, а «Ньюкасл» казался логичным следующим шагом. Все говорили мне: «Ты посмотрим на этих потрясающих полузащитников «Юнайтед» - ты никогда не сможешь пробиться в основную команду, а «Ньюкасл» ближе к твоему дому».

Новость стала известна на «Олд Траффорд», и Фергюсону она не понравилась, поэтому он взял дело в свои руки.

«Как-то вечером сэр Алекс позвонил нам домой, мне передала трубку моя сестра – босс был в ярости. Мне 15 лет, я белый, как мел, а он орет на меня. Мама увидела мое состояние, выхватила телефон и сказала: «Никогда больше не смей так разговаривать с моим сыном», и бросила трубку».

«Через минуту звонок раздался снова – сэр Алекс сказал: «Я прошу прощения, миссис Флетчер, но нам очень нравится ваш сын – я прилечу следующим рейсом в Эдинбург».

«Так было решено, что я остаюсь в «Юнайтед» , и это решение стало лучшим в моей карьере, а сэр Алекс оказал на нее огромное влияние: он был рядом каждый шаг, он дал мне дебютировать в первой команде, помогал преодолеть травмы, поддерживал, когда я был вне игры».

«Когда я болел и волновался о своем контракте, сэр Алекс говорил: «Не думай об этом, ты должен поправиться для себя и для своей семьи, не думай о футболе».

В 2011 году Флетчер заболел язвенным колитом, что повлияло на его последние несколько сезонов в «МЮ». Несмотря на это, Фергюсон всегда был рядом с ним и его семьей - 38-летний игрок всегда будет ценить. Сейчас Флетчер вернулся в «Юнайтед» в роли технического директора и тесно сотрудничает с Эриком тен Хагом.