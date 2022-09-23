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«Каземиро и Эриксен делают это все время»: Скоулз хвалит новичков «МЮ», критикуя Мактомини и Фреда

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Пол Скоулз похвалил двух новичков «МЮ», но раскритиковал Скотта Мактомини и Фреда.

«Я не помню, что это была за игра, но [Манчестер Юнайтед] проиграл», — объяснил Пол Скоулз в интервью с Гари Невиллом.

«И я был немного строг со Скоттом [Мактомини] и Фредом, но они все время стояли спиной к воротам. Когда они все время получают мяч спиной к воротам, это единственный путь, по которому они могут идти.

Полузащитник всегда должен получать мяч на полуобороте, чтобы он мог видеть своих защитников и нападающего.

Вы видели, как Каземиро сделал это две недели назад, и [Кристиан] Эриксен делает это все время.

Меня такие мелочи просто раздражают, потому что я думаю, что если ты играешь в «Манчестер Юнайтед», ты должен быть способен на это".

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