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«Другой уровень»: Пол Мерсон сравнил Мартина Эдегора с Бруну

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Пол Мерсон Пол Мерсон
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Пол Мерсон сравнил Мартина Эдегора и Бруну Фернандеша. 

В интервью Sky Sports Пол Мерсон сказал: «Мартин Эдегор вывел «Арсенал» на новый уровень в этом сезоне. 

Эдегор играет уже некоторое время, поэтому легко забыть, что ему всего 23 года. Мне нравятся Бруну Фернандеш, Мейсон Маунт, Фил Фоден и им подобные, но Эдегор уже оказал огромное влияние в этом сезоне. 

Он капитан «Арсенала», он играет на ключевой позиции, «Арсенал» оказался на вершине таблицы премьер-лиги с 18 очками в семи играх благодаря нему».

Бруну остается ключевым игроком «Манчестер Юнайтед», но показатели португальца в этом сезоне далеко не впечатляющие: один гол и одна передача в восьми играх.

Что касается Эдегора, то игрок «Арсенала» забил три гола в семи играх во всех соревнованиях, но пока не отдал ни одной голевой передачи.

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