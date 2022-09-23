«Другой уровень»: Пол Мерсон сравнил Мартина Эдегора с Бруну

Пол Мерсон сравнил Мартина Эдегора и Бруну Фернандеша. В интервью Sky Sports Пол Мерсон сказал: «Мартин Эдегор вывел «Арсенал» на новый уровень в этом сезоне.

Эдегор играет уже некоторое время, поэтому легко забыть, что ему всего 23 года. Мне нравятся Бруну Фернандеш, Мейсон Маунт, Фил Фоден и им подобные, но Эдегор уже оказал огромное влияние в этом сезоне.

Он капитан «Арсенала», он играет на ключевой позиции, «Арсенал» оказался на вершине таблицы премьер-лиги с 18 очками в семи играх благодаря нему».

Бруну остается ключевым игроком «Манчестер Юнайтед», но показатели португальца в этом сезоне далеко не впечатляющие: один гол и одна передача в восьми играх.