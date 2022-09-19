Де Хеа первый, Далот в топ-5: смотрим, кто в «МЮ» получил больше игрового времени под руководством Тен Хага

«МЮ» вернется к матчам в начале октября – уже после международного перерыва. А пока мы можем подвести промежуточные итоги и посмотреть, каких игроков Эрик тен Хаг задействовал чаще всего с начала сезона.

«Красные дьяволы» начали гонку в Премьер-лиге с двух поражений подряд, но новый тренер проявил мужество, отправив неэффективных игроков на скамейку запасных.

Давид Де Хеа получил больше времени на поле, чем его товарищи по команде – 720 минут, за голкипером следует Бруну Фернандеш (674) и Кристиан Эриксен (668). Неожиданно, Диогу Далот занял четвертое место в рейтинге, сыграв 651 минуту.

Вот топ-10 наиболее часто используемых игроков «МЮ» на старте сезона: