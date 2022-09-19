«Роналду – это Роналду». Рубен Диаш о влиянии Криштиану на сборную после неудачного старта сезона в «МЮ»

На вопрос о том, остается ли Криштиану Роналду значимым игроком для сборной Португалии после неудачного старта сезона и потери места в основном составе «МЮ», Рубен Диаш ответил: «В этом нет никаких сомнений. Роналду – это Роналду, тут нечего добавить».

«Но я также хотел бы подчеркнуть, что у нас есть не только Роналду, но и Бернарду Силва, Жоау Канселу, Пепе, Рафаэл Леао, Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш, Данилу Перейра и Диогу Жота – Криштиану очень важен для нас, но добиться чего-то на Чемпионате мира мы можем только все вместе».

Сборная Португалии, возможно, уже не так будет зависеть от Криштиану Роналду на предстоящем Чемпионате мира в Катере, как во время успешного для них Евро 2016, где Криштиану сыграл ключевую роль.

37-летний футболист выходил в основе «МЮ» только в 4-х матчах в этом сезоне.