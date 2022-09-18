Диого Далот: «Есть шанс, что нас запомнят как игроков, которые вернули «Манчестер Юнайтед»

В этом сезоне Диого Далот выложится за «Манчестер Юнайтед».
Его страсть всегда заметна на поле, его менталитет – то, чего нам не хватало на протяжении многих лет.
В интервью Гарри Пинеро из FTBL на Youtube защитник сказал: «У нас есть шанс остаться в памяти как игроки, которые вернули «Манчестер Юнайтед».
Сильное заявление!
Пережив худший сезон 21/22, Эрик тен Хаг проделал потрясающую работу, чтобы возродить мотивацию, командный дух и, конечно же, игру.
Далот — всего лишь пример того, как философия Тен Хага отразилась на команде.
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