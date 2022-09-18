Диого Далот: «Есть шанс, что нас запомнят как игроков, которые вернули «Манчестер Юнайтед»

В этом сезоне Диого Далот выложится за «Манчестер Юнайтед». Его страсть всегда заметна на поле, его менталитет – то, чего нам не хватало на протяжении многих лет.

В интервью Гарри Пинеро из FTBL на Youtube защитник сказал: «У нас есть шанс остаться в памяти как игроки, которые вернули «Манчестер Юнайтед».

Сильное заявление!

Пережив худший сезон 21/22, Эрик тен Хаг проделал потрясающую работу, чтобы возродить мотивацию, командный дух и, конечно же, игру.