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Диого Далот: «Есть шанс, что нас запомнят как игроков, которые вернули «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Диогу Далот Диогу Далот
Футбол Футбол

В этом сезоне Диого Далот выложится за «Манчестер Юнайтед». 

Его страсть всегда заметна на поле, его менталитет – то, чего нам не хватало на протяжении многих лет.

В интервью Гарри Пинеро из FTBL на Youtube защитник сказал: «У нас есть шанс остаться в памяти как игроки, которые вернули «Манчестер Юнайтед».

Сильное заявление!

Пережив худший сезон 21/22, Эрик тен Хаг проделал потрясающую работу, чтобы возродить мотивацию, командный дух и, конечно же, игру.

Далот — всего лишь пример того, как философия Тен Хага отразилась на команде.

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