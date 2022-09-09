Последние новости о состоянии травмированных Ван де Бека, Шоу и Марсьяля

Издание Mirror сообщило последние новости о состоянии травмированных игроков «МЮ»: Донни ван де Бека, Антони Марсьяля и Люка Шоу.

Ван де Бек провел на поле в этом сезоне только 19 минут: он выходил со скамейки запасных против «Брайтона», «Брентфорда» и «Ливерпуля».

4 сентября Донни не смог попасть на скамейку в матче с «Арсеналом», он также пропустил дебют «МЮ» в Лиге Европы. По данным Mirror, Донни сможет вместе с командой отправится на матч с «Кристал Пэлас» в это воскресенье.

Антони Марсьяль страдает от травм с начала сезона. Он произвел впечатление на Эрика тен Хага в предсезонке, но пропустил первые два тура АПЛ из-за травмы подколенного сухожилия.

Француз вернулся, сделал ассист на Маркуса Рэшфорда в матче с «Ливерпулем» на «Олд Травффорд», но потом снова пропал – Антони не играл в последних четырех матчах «МЮ» из-за проблем с ахиллом.

Перед встречей с «Реал Сосьедад» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние футболиста:

«Он еще не с нами. Марсьяль восстанавливается, но пока не готов вернуться на поле или к тренировкам в общей группе».

Можно с уверенностью сказать, что Антони Марсьяль не сыграет за «МЮ» в это воскресенье.

Люк Шоу был в основе в первых играх команды против «Брайтона» и «Брентфорда». Он был заменен во втором тайме матча с «пчелами» и с тех пор не выходил на поле. Люк также не попал в дебютную заявку в Лиге Европы, сообщается, что левый защитник борется с травмой и не сможет помочь своей команде против «Кристал Пэлас».

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