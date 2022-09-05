«Он не молодеет». Пабло Сабалета объясняет, на чем теперь должен сосредоточиться Криштиану Роналду в «МЮ»

Бывший защитник АПЛ Пабло Сабалета считает, что Криштиану Роналду должен смириться с тем, что уже не будет выходить в основе «МЮ».

Клуб не попал в Лигу чемпионов в этом сезоне, поэтому португалец просил Жорже Мендеша подыскать ему другую команду – у суперагента не получилось этого сделать. Криштиану был вынужден остаться в «МЮ» и теперь испытывает трудности с местом в основном составе: он выходил с первых минут только в одном из шести матчей под руководством Эрика тен Хага.

Сабалета считает, что Роналду не будет играть столько, сколько хочет и советует ему сосредоточиться на роли ментора для молодых футболистов «МЮ».

«Я хотел бы, чтобы Криштиану Роналду стал наставником для молодых игроков. У них в команде Санчо, Рэшфорд, Антони – вы только представьте, что Криштиану может подойти к ним и сказать: «Это и это ты сделал хорошо, вот над этим нужно поработать».

«Криштиану не молодеет, но он может многому научить молодых – было бы приятно увидеть это. Я знаю его характер – он топ-футболист, всегда хочет играть, но думаю, что в какой-то момент нужно принять тот факт, что ты не можешь выходить в каждом матче, но должен поддерживать молодых и желать им успеха», - заявил Сабалета ESPN.