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Де Йонг прилетел в Англию на свадьбу Донни ван де Бека. Там же будет и главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг – болельщики уже знают, как пройдет встреча

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Собрали самые интересные варианты - бывшие партнеры по «Аяксу» все лето пытались воссоединиться в «МЮ».

В твиттере El Chiringito появились видеоролики, на которых Френки де Йонг и Мемфис Депай заходят в аэропорт. Утверждается, что они вылетели в Лондон. Сами игроки не стали отвечать на вопросы журналиста. Журналист ESPN Сэмюэл Марсден пишет, что игрокам каталонского клуба дали два выходных дня, и поездка де Йонга и Депая в Лондон не связана с трансферами в английские клубы.

Вероятно, футболисты отправились в Англию, чтобы посетить свадьбу партнера по сборной Нидерландов – полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

Наверняка мероприятие посетит и тренер «МЮ» эрик Тен Хаг, ведь ван де Бек выступает как раз за «дьяволов».

В соцсетях болельщики предполагают разные варианты, как может пройти встреча тренера и Де Йонга.

Но все надеются, что до крайностей не дойдет

А вот, что может произойти, если в окрестностях Лондона Френки наткнется на Томаса Тухеля из «Челси».

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