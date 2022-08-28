«Фергюсон никогда не разговаривал со мной»: Заа вспомнил о неудачном переходе в «МЮ»

Фергюсон подписал контракт с нападающим «Кристал Пэлас» Уилфридом Заа в январе 2013 года, прежде чем уйти в отставку в мае следующего года.
Заа был отдан обратно в «Пэлас» на оставшуюся часть сезона, а летом присоединился к «Юнайтед», который тем временем назначил Дэвида Мойеса.
Игрок сборной Кот-д’Ивуара провел всего четыре матча за «Юнайтед» и вернулся в «Пэлас» 18 месяцев спустя.
Нил Уорнок сыграл большую роль в возвращении Заа, и он был потрясен тем, как мало шансов ему дали в «МЮ».
Он также был шокирован тем, что Фергюсон не поговорил с Захой один на один, хотя в будущем Заа мог стать важным игроком «красных дьяволов».
Уорнок сказал talkSPORT : «Я подписал его, когда пришел в «Кристал Пэлас». Его всегда любили там. Мне бы хотелось, чтобы он перешел в другой топ-клуб.
Когда он вернулся ко мне, когда я повторно подписал с ним контракт, я помню, как разговаривал с ним в кабинете.
Я сказал ему: «Ты хорошо ладил с сэром Алексом?» Он сказал: «Он ни разу не разговаривал со мной».
«Он был всего лишь молодым парнем, пошел туда и не получил помощи. Я бы хотел увидеть его в топ-клубе. Когда он с мячом, на него так интересно смотреть, он настолько динамичный. Думаю, в этом году у него будет отличный сезон».
После возвращения в Лондон Заа был одним из лучших игроков АПЛ за пределами первой шестерки.
На протяжении многих лет он был связан с рядом клубов, но остался верен «Пэлас».
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