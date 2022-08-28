Тен Хаг готов продать Роналду. Инсайд журналиста, близкого с агентом португальца

Эрик тен Хаг изменил свою позицию в отношении Криштиану Роналду и теперь готов отпустить португальца, сообщает журналист издания The Times Дункан Каслс. При этом совсем недавно голландец заявлял, что намерен оставить звездного нападающего в команде.

Главный тренер не был впечатлен выступлением Криштиану в матче против «Брентфорда», тогда «красные дьяволы» проиграли со счетом 0:4. Глейзеры солидарны с Тен Хагом и также готовы продать Роналду.

Но есть одна проблема: 37-летний игрок до сих пор не получил никаких предложений, во многом из-за своей огромной зарплаты.

Журналист Дункан Каслс известен своими тесными связями с Жорже Мендешом – агентом Роналду, так что есть все основания доверять этой информации.