«Атлетико» пока блокирует переход Мораты в «МЮ». Ему не привыкать – когда-то его заблокировала собственная жена

Интересная история знакомства красивой пары.

Альваро Мората изначально попал в «блок», когда настойчиво написывал своей будущей жене Элис Кампелло в популярной социальной сети.

Испанский нападающий женат на итальянской модели Элис Кампелло с июня 2017 года, у них трое детей. Пара поженилась всего через восемь месяцев после первого диалога в личным сообщениях.

Альваро отправил модели первое сообщение во время своего пребывания в Турине (тогда он выступал за «Ювентус»). Кампелло рассказала в интервью The Weekly, что изначально она игнорировала сообщения от Моры:

«Он видел мою фотографию и спрашивал многих людей, знают ли они меня, чтобы представить нас, но у нас не было общих знакомых. Поэтому он написал мне в Директ. Это была долгая история, но в конце концов мы встретились».

«Когда я встретила его, он поразил меня, потому что я сразу поняла, что он настроен очень серьезно. Например, через две недели после нашего первого свидания он восемь часов ехал, чтобы встретиться с моей семьей, и вернулся в Турин очень поздно, несмотря на то что ему надо было на тренировку.

Его друзья и семья никогда не видели его таким, и он продолжал говорить мне, что хочет жениться на мне: в конце концов, он сделал мне предложение через восемь месяцев после того, как мы начали встречаться».

В итоге Альваро Мората сделал предложение своей нынешней жене во время шоу в Мадриде.

По данным инсайдера Николо Скиры, «МЮ» заинтересован в трансфере форварда «Атлетико». Первые переговоры с агентом испанца прошли положительно. При этом «Атлетико» может продать Морату только после того, как подпишет другого нападающего.

Два последних сезона Альваро провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в рамках Серии А он забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Контракт форварда с мадридцами рассчитан до конца сезона.