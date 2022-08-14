Дин Хендерсон тащит «Ноттингем»: сыграл на ноль с «Вест Хэмом», отбил пенальти Райса

Дин Хендерсон сыграл огромную роль в победе «Ноттингем Форест» над «Вест Хэмом» со счетом 1:0 в воскресенье, и это произошло на следующий день после катастрофического провала Давида де Хеа за «Манчестер Юнайтед».

Хендерсон присоединился к «Форесту» в аренду на сезон в начале этого лета после того, как «разозлился» из-за невыполненных обещаний на «Олд Траффорд».

Вратарь утверждает, что ему обещали место в старте, но после 29 матчей за два года он решил перейти в «Форест», который только поднялся в АПЛ.