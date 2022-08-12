Том Клеверли: «Соперники больше не боятся приезжать на «Олд Траффорд», не думал, что мы дойдем до такого»

Бывший полузащитник «МЮ» Том Клеверли говорил о текущей ситуации в клубе, отмечая, что «Олд Траффорд» уже не тот, что раньше.

«Я думаю, что большая роль в этом у сэра Алекса, парни искренне брали меньше денег, просто чтобы быть игроками «МЮ», сейчас это медленно уходит или уже ушло».

«Молодым игрокам предлагают сумасшедшие зарплаты, похоже, что их цель – заработать как можно больше денег, а не получить престиж, играя за «МЮ».

«Я никогда не думал, что мы придем к тому, что соперники больше не будут бояться приезжать на «Олд Траффорд».

«Самое ужасное то, что сейчас наибольший трепет вызывают злейшие соперники «МЮ»: «МанСити» и «Ливерпуль». Это два клуба, играя против которых вы надеетесь на небольшой ущерб».