«Расистский кусок дерьма, который не мог закрепиться в «Вест Хэме»: болельщики «Юнайтед» в ярости от слухов об интересе клуба к Арнаутовичу

В последнее время активно ходят слухи об интересе «МЮ» к нападающему «Болоньи» Марко Арнаутовичу. Однако, большинство болельщиков в ярости от перспективы, что ряды клуба пополнит игрок, замешанный в расистских и сексистских скандалах.

Болельщики «МЮ» выражают свое недовольство в Twitter:

«Я написал на email richard.arnold@manutd.co.uk, чтобы узнать, почему клуб пытается подписать расиста. Может и вы могли бы сделать то же самое».

«Марко Араутович? Кусок расистского и сексистского дерьма, который не смог закрепиться в «основе» в «Вест Хэме»? Идите вы на****, гавнюки Глейзеры».

«Я согласен с тем, что не надо покупать игроков, просто чтобы были. Я согласен с тем, что нужно покупать только очень хороших игроков для Тен Хага. Но история с этим Арнаутович – это просто какое-то дерьмо. Доступный расист без долгосрочного плана. Еще больше невыполненных обещаний».

«Я люблю этот клуб больше всего на свете, если не брать в расчет мою семью. Но в этом сезоне мы можем фактически выставить на поле расистский кусок дерьма (Арнауточви) и насильника (Гринвуд) и все это под чутким взглядом руководства клуба. Если это произойдет, думаю, что я завяжу с футболом».

«Это будет шок, если «МЮ» подпишет Арнаутовича после его проявления расизма.

Златан, Игало, Роналду, Арнаутович????

Остановите эту карусель и инвестируйте в нападающего, вокруг которого можно строить команду ближайшие 4-10 сезонов».

Австриец Марко Арнаутович был неоднократно обвинен в расизме, он оскорбил темнокожего игрока в Нидерландах, а также выдал расистский комментарий после гола в ворота Северной Македонии, когда Алаба попытался укротить его.

Сообщается, что Арнаутович также проявлял неуважение к женской команде «Вест Хэма» во время своего пребывания в клубе, неоднократно мешая их тренировкам.