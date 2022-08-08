«Арнаутович это не план А, B или С. Это план WTF»: фанаты «МЮ» реагируют на слухи о трансфере Арнаутовича

Сообщается, что «красные дьяволы» сделали предложение на сумму около 8 миллионов фунтов стерлингов, но итальянский клуб отказал.

Эрик тен Хаг работал с Арнаутовичем в «Твенте» и считает, что он может добавить больше глубины в линию нападения.

Но большинству болельщиков «Юнайтед» эти слухи не понравились.

YesinEmpire: «Он один из лучших нападающих, которых я знаю. Моя единственная проблема с ним - его эго. У него очень большое эго, как у Ибрагимовича».

Daniel Robinson: «Нам нужен форвард, который будет рад быть на скамейке запасных. Не думал, что Арнаутович - из тех игроков, которых захочет Тен Хаг».

Hesham Bilal-Hafiz: "Совершенно отвратительный трансфер. Так же плохо, как подписание Игало. Лучше не подписывать никого и играть с детьми, чем вернуться к этим идиотским, нелогичным подписаниям".

@TheFergusonWay: "Арнаутович не является ни планом А, ни Б, ни С. Он план WTF".

Брат Марко Арнаутовича, Даниэль, прокомментировал слухи о будущем игрока. Он сказал: «Это правда, что есть предложение от известного клуба.