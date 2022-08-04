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6 ключевых игроков «МЮ», которые в следующем сезоне проведут на поле больше 3000 минут

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Сезон 2021/22 стал одним из худших в истории «Манчестер Юнайтед», но есть основания полагать, что этот сезон окажется совершенно другим. 

Эрик тен Хаг активно включился в работу, под его руководством «красные дьяволы» стали выглядеть гораздо лучше, что доказывают товарищеские матчи во время предсезонки.

В преддверии долгожданного сезона предлагаем взглянуть на ключевых футболистов клуба, которые в этом розыгрыше могут провести на поле более 3000 минут, что это эквивалентно 33-м полным играм.

Давид Де Хеа

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Испанец остается первым голкипером клуба и, очевидно, будет защищать ворота «красных дьяволов» в большинстве игр. В прошлом сезоне Давид провел на поле более 4500 минут!

Харри Магуайр

Вопреки недовольствам, Магуайр, сыгравший более 3000 минут в прошлом сезоне, остается капитаном «МЮ», а это значит, что он должен быть на поле в большинстве встреч. Получив солидного напарника в лице Лисандро Мартинеса, англичанин способен показать себя с наилучшей стороны и наконец заставить хейтеров замолчать. 

Диогу Далот

Вытеснив Аарона Уан-Биссаку с позиции правого защитника, Далот, как ожидается, получит больше игрового времени под руководством Тен Хага. В прошлом сезоне Далот провел на поле 2300 минут, а на этот раз может достичь отметки в 3000 минут.

Бруну Фернандеш

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Неудивительно, что даже в жутком сезоне для «МЮ» Бруну отыграл 3700 минут. Безусловно, его креативность и физическая форма превзойдут все стандарты даже после трансфера Кристиана Эриксена.

Фред

Бразилец, вероятно, займет позицию опорника в основной команде. Если «МЮ» не подпишет нового игрока на эту позицию, Фред появится на поле в большинстве матчей. 

Джейдон Санчо

Санчо был одним из лучших игроков во время предсезонки. В прошлом году англичанин выглядел не совсем убедительно, но он все же провел на поле 2400 минут. При надлежащей подготовке и правильном руководстве кажется, что Санчо в грядущем сезоне отыграет более 3000 минут.

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