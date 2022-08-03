Болельщики «МЮ» резко отреагировали на жалобы Хендерсона о невыполненных обещаниях

Дин Хендерсон назвал «преступным» обращение с ним «МЮ» в прошлом сезоне, заявив, что ему обещали место основного вратаря.

25-летний Хендерсон должен был заменить в прошлом сезоне Давида Де Хеа. В интервью talksSport голкипер сказал:

«После возвращения из сборной после Евро-2020 был такой разговор: «Ты возвращаешься, чтобы стать первым номером». Я заболел коронавирусом, вернулся, я все еще должен был быть первым номером, но никто не выполнил обещаний.

Это было разочарованием, потому что прошлым летом я отказался от нескольких аренд, и клуб тоже не хотел меня отпускать. Сидеть на скамейке 12 месяцев – это преступление в моем возрасте, я был вне себя.

Я усердно работал на поле и вне его, чтобы продолжать совершенствоваться изо дня в день, и теперь я с нетерпением жду сезона с «Ноттингем Форест».

Я сказал руководству, что мне нужно играть в футбол, и чтобы меня отпустили, и я уже почти ушел, когда к клубу присоединился Эрик тен Хаг. С тех пор я с ним не разговаривал».

Несложно догадаться, какой эффект слова Дина Хендерсона произвели на болельщиков «МЮ». Они выразили свое отношение в Twitter.

«Вот что меня раздражает в современных футболистах: они считают, что это приемлемо так высказываться о своем клубе. Такое не должно сходить с рук. Он же только в аренду ушел! Если бы он совсем покинул клуб, я бы ничего не сказал. Но это полный непрофессионализм».

«Такое чувство вседозволенности. Скатертью дорога! Пусть даже не думает возвращаться. Неудивительно, что клуб ничего не добился с таким отношением в раздевалке».

«Парень, после таких слов ты вряд ли вернешься в команду».

В сезоне 2020\21 Дин Хендерсон сыграл 26 матчей за «МЮ», завершив год, как основной голкипер команды. Но в прошлом сезоне он выходил на поле всего трижды.