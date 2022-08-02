Мартинес назвал одного игрока «МЮ», с которым он беседовал перед переходом на «Олд Траффорд»

В интервью пресс-службе «МЮ» Лисандро Мартинес рассказал о том, кто повлиял на его переход в «Юнайтед»:

«Ну, я разговаривал с Донни ван де Беком в прошлом году. Я кое-что спросил у него. Мы немного поговорили о Манчестере, когда сделка уже была оформлена. Я провел с Эриком тен Хагом три года в «Аяксе» и знаю его стиль игры. Если честно, с ним я сильно прогрессировал. Сейчас Эрик здесь, в Манчестере, так что снова появилась возможность с ним поработать, конечно, он крайне важен для моей карьеры. Он очень энергичный, это точно. Ставит хороший футбол. Прививает менталитет победителя, понимаете? Это самое главное. Каждый игрок должен четко представлять себе происходящее. Думаю, что Тен Хаг тоже очень понятлив, поэтому я думаю, что с ним каждый день можно учиться».

Надеемся, что карьера Мартинеса в «МЮ» сложится лучше, чем у Ван де Бека, перешедшего в «Юнайтед» из «Аякса» в 2020 году.

У голландца будет последний шанс, чтобы спасти свою карьеру на «Олд Траффорд», если Тен Хаг даст Дони больше игрового времени, чем Сульшер и Рангник.