«Сейчас он ведет себя неуважительно по отношению к клубу». Эксперт осуждает Криштиану Роналду

Криштиану Роналду требует у «МЮ» отпустить его этим летом, некоторые считают это проявлением неуважения. Пятикратный обладатель Золотого Мяча хочет играть в Лиге Чемпионов, чтобы закрепить за собой статус лучшего бомбардира в истории турнира, но «МЮ» не может дать ему желаемого.

Бывший игрок «Челси» Франк Лебеф считает, что Роналду не прав, выдвигая «МЮ» такие требования.

«Я считаю это неправильным и непрофессиональным, при всем уважении к игроку и его достижениям на протяжении карьеры. Сейчас он ведет себя неуважительно по отношению к клубу», - заявил футболист ESPN.

«Нужно остаться, нужно проявить уважение к другим игрокам, к болельщикам, которые приходят на стадион. Ты все еще часть команды, ты подписал контракт и должен играть за «МЮ». Клуб все равно хочет тебя оставить, значит ты как минимум должен досидеть на скамейке запасных до конца матча».

Несмотря на очевидное желание Роналду уйти, Эрик тен Хаг заявил, что футболист не продается, клуб рассчитывает на него в будущем сезоне.

«У нас есть планы на Криштиану Роналду в следующем сезоне. Я жду возможности поработать с ним. Я читал, что он хочет уйти, но все, что я могу сказать – он не продается».

Криштиану Роналду впервые надел форму «МЮ» в прошедшем товарищеском матче с «Райо Вальекано» на «Олд Траффорд». Португалец не отметился результативными действиями и был замечен покидающим стадион до финального свистка. В клубе отметили, что все в порядке, и он был не единственным игроком, ушедшим раньше.

Покинет ли Криштиану «МЮ» этим летом? Время покажет.