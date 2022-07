Дебют новичков, гол Эриксена, Роналду на трибуне: как прошел закрытый матч между «МЮ» и «Рексхэмом»

«Манчестер Юнайтед» сегодня обыграл команду «Рексхэм» из Уэльса со счетом 4:1. Встреча прошла в Каррингтоне за закрытыми дверями и носила товарищеский характер. Сообщается, что первоначально в матче должна была участвовать молодежь «МЮ», но Тен Хаг предпочел выпустить на поле игроков основы.

Кристиан Эриксен вышел в старте и забил за «красных дьяволов» свой первый гол.

Лисандро Мартинес тоже появился на поле. Интересно, что он дебютировал за «МЮ», хоть и не в официальной встрече, в день, когда его трансфер объявили официально.

