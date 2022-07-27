Дебют новичков, гол Эриксена, Роналду на трибуне: как прошел закрытый матч между «МЮ» и «Рексхэмом»

«Манчестер Юнайтед» сегодня обыграл команду «Рексхэм» из Уэльса со счетом 4:1. Встреча прошла в Каррингтоне за закрытыми дверями и носила товарищеский характер. Сообщается, что первоначально в матче должна была участвовать молодежь «МЮ», но Тен Хаг предпочел выпустить на поле игроков основы.

Кристиан Эриксен вышел в старте и забил за «красных дьяволов» свой первый гол.

Лисандро Мартинес тоже появился на поле. Интересно, что он дебютировал за «МЮ», хоть и не в официальной встрече, в день, когда его трансфер объявили официально.

🔥 Feel the fire.



🔴 @LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) 27 июля 2022 г.

Алехандро Гарначо, который даже не участвовал в предсезонном туре «Юнайтед» по Азии, также получил несколько игровых минут и смог отличиться голом.

В первом тайме команды забили по одному мячу, во второй половине встречи «красные дьяволы» забили три безответных мяча и одержали победу.

Помимо Эриксена и Гарначо, за «Манчестер Юнайтед» забили Диалло и Теллес.

После игры Давид Де Хеа публично поприветствовал новичков клуба:

Примечательно, что за встречей с трибуны наблюдал Криштиану Роналду, чья судьба в Манчестере остается под вопросом. Бруно Фернандеш, Маркус Рашфорд и Харри Магуайр смотрели матч в компании португальца.

У «МЮ» впереди товарищеские игры с мадридским «Атлетико» и «Райо Вальекано».