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«Это идеальное место для него»: фанаты «МЮ» предлагают клуб для аренды Роналду — неожиданный вариант

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду может подписать продление на один год в «Манчестер Юнайтед» только для того, чтобы уйти в аренду на следующий сезон.

Он принципиально отказывается играть в Лиге Европы и даже готов покинуть «МЮ».

С другой стороны, есть вингер «Аякса» Энтони, который стремится присоединиться к «красным дьяволам». К сожалению, сейчас «Аякс» требует за него 100 миллионов долларов.

Болельщики «Юнайтед» придумали интересное решение – отдать Криша в аренду в «Аякс» в обмен на Энтони.

«Идеальный способ снизить стоимость Энтони, игрока, который хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» 🤷🏻‍♂️».

«Роналду хочет трофеев, золотых бутс и Лиги чемпионов, поэтому «Аякс» — идеальное место для него».

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