«Это идеальное место для него»: фанаты «МЮ» предлагают клуб для аренды Роналду — неожиданный вариант

Криштиану Роналду может подписать продление на один год в «Манчестер Юнайтед» только для того, чтобы уйти в аренду на следующий сезон.
Он принципиально отказывается играть в Лиге Европы и даже готов покинуть «МЮ».
С другой стороны, есть вингер «Аякса» Энтони, который стремится присоединиться к «красным дьяволам». К сожалению, сейчас «Аякс» требует за него 100 миллионов долларов.
Болельщики «Юнайтед» придумали интересное решение – отдать Криша в аренду в «Аякс» в обмен на Энтони.
«Идеальный способ снизить стоимость Энтони, игрока, который хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» 🤷🏻♂️».
If Ronaldo wants Champions League football loan him to Ajax, that presents the chance for UCL football and to win in yet another league. Perfect makeshift to lowering the cost of a deal for Antony, a player who wants to join the new Manchester United 🤷🏻♂️ Just today’s thought— United Nation (@UnitedNation78) July 26, 2022
«Роналду хочет трофеев, золотых бутс и Лиги чемпионов, поэтому «Аякс» — идеальное место для него».
I have an idea…. Ronaldo to @AFCAjax Antony to @ManUtd…. Ronaldo wants trophies, golden boots and Champions League football so Ajax it’s perfect place for him. 😅— Julia (@JuliaMUFC1878) July 22, 2022
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