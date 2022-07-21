Легенда «МЮ» Пак появится в FIFA 23 Ultimate Team. Кореец станет первым игроком, получившим 100 единиц выносливости

Релиз FIFA 23 состоится 30 сентября 2022 года.

Любимец фанатов «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун появится в FIFA 23 Ultimate Team вместе с Яя Туре и Рикардо Карвалью в рамках запуска FUT Heroes.

EA подтвердила эту новость на этой неделе в статье на своем официальном сайте.

«Верните любимцев футбольных болельщиков на поле в FIFA 23 Ultimate Team в качестве героев FUT с особыми предметами, олицетворяющими памятные моменты их карьеры, которые сделали их культовыми легендами», — сказали они.

Герои FUT 23 будут доступны в игре со дня запуска, а начиная с 11 ноября для каждого «Героя» будет выпущена дополнительная специальная версия FUT Hero FIFA World Cup.

«Энергичный южнокореец играл так, будто в него стреляли из пушки, гоняя защитников из центра поля и изводя соперников неустанным прессингом», — заявили в EA.

«Его результативная передача всего за 36 секунд до финального свистка решающего матча против «Челси» сделала «Юнайтед» чемпионом Премьер-лиги и неоспоримым героем FUT».

Официальный трейлер FIFA 23 был выпущен в среду.