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«Верность – это улица с двусторонним движением». Легенда «Ливерпуля» заступается за Криштиану Роналду

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Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер встал на защиту Криштиану Роналду. Португальца активно критикуют за решение покинуть «МЮ», чтобы присоединиться к команде, которая будет играть в Лиге Чемпионов. Фаулер в своей колонке для Mirror отметил, что Криштиану не виноват в провальном сезоне «МЮ» и не обязан страдать из-за неудач «красных дьяволов».

«Сейчас все критикуют Криштиану, но мне эта критика кажется несправедливой. Он стал лучшим бомбардиром команды, забил 24 гола, выполнил свою часть работы. В том, что команда так быстро развалилась нет его вины, хотя некоторые продолжают тыкать в него пальцем», - пишет Фаулер.

«У Роналду есть эго, Лига Чемпионов – это все, что он знает. Нельзя винить его, что он не особо рад попасть в Лигу Европы. Он не для этого приходил в «МЮ». Не так много клубов могут позволить себе Криштиану, ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты, если он его примет, то я желаю ему удачи. Я слышу, что кто-то ставит под сомнение его верность клубу, но верность – это улица с двусторонним движением. Меня удивляет, почему всегда в подобных случаях по шее получает игрок. Роналду заслуживает чего-то получше, чем «МЮ».

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