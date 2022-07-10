«Помоги мне, пожалуйста»: Марсьяль поделился забавным разговором с Брунe по пути в предсезонный тур

Брунe Фернандеш поделился приятным моментом с Антони Марсьялем в самолете в Таиланд на начало предсезонного тура «Манчестер Юнайтед».
Португальский полузащитник прошелся по самолету и подбодрил товарищей.
Ближе к концу он подошел к Марсьялю и сказал: «Посмотрите, кто вернулся. Антони Марсьяль вернулся. Он вернется, забивая голы!»
Bruno: “Anthony Martial is back. He will be back scoring goals.” Martial: “Give me some assists, please.” 🤣 🎥 @ManUtd pic.twitter.com/syhTORlQlO— Utd District (@UtdDistrict) July 9, 2022
На это француз ответил: «Сделай мне несколько передач, пожалуйста».
Фернандеш согласился на это, сказав: «Я обязательно буду, мужик, ты же знаешь, что у нас есть связь!»
Ожидается, что Марсьяль займет важное место в предсезонном туре «Юнайтед» и постарается произвести впечатление на Эрика тен Хага.
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