«Помоги мне, пожалуйста»: Марсьяль поделился забавным разговором с Брунe по пути в предсезонный тур

Брунe Фернандеш поделился приятным моментом с Антони Марсьялем в самолете в Таиланд на начало предсезонного тура «Манчестер Юнайтед».

Португальский полузащитник прошелся по самолету и подбодрил товарищей.

Ближе к концу он подошел к Марсьялю и сказал: «Посмотрите, кто вернулся. Антони Марсьяль вернулся. Он вернется, забивая голы!»

Bruno: “Anthony Martial is back. He will be back scoring goals.” Martial: “Give me some assists, please.” 🤣 🎥 @ManUtd pic.twitter.com/syhTORlQlO — Utd District (@UtdDistrict) July 9, 2022

На это француз ответил: «Сделай мне несколько передач, пожалуйста».

Фернандеш согласился на это, сказав: «Я обязательно буду, мужик, ты же знаешь, что у нас есть связь!»