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«Помоги мне, пожалуйста»: Марсьяль поделился забавным разговором с Брунe по пути в предсезонный тур

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Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Футбол Футбол

Брунe Фернандеш поделился приятным моментом с Антони Марсьялем в самолете в Таиланд на начало предсезонного тура «Манчестер Юнайтед».

Португальский полузащитник прошелся по самолету и подбодрил товарищей.

Ближе к концу он подошел к Марсьялю и сказал: «Посмотрите, кто вернулся. Антони Марсьяль вернулся. Он вернется, забивая голы!»

На это француз ответил: «Сделай мне несколько передач, пожалуйста».

Фернандеш согласился на это, сказав: «Я обязательно буду, мужик, ты же знаешь, что у нас есть связь!»

Ожидается, что Марсьяль займет важное место в предсезонном туре «Юнайтед» и постарается произвести впечатление на Эрика тен Хага.

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