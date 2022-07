«У вас слишком много ошибок»: Тен Хаг наводит порядок на тренировках «МЮ»

Появилось видео, показывающее, как Тен Хаг проводит команду через упражнение на передачи, Тен Хаг и его тренерский штаб часто кричали «правая нога, левая нога» после каждой передачи, и он также сказал своим игрокам, что они «делают слишком много ошибок».

Erik ten Hag in training: «Making too many mistakes..» Notice how he’s been taking them on one-touch, quick-passing football? Reminds me when he said «good is not good enough. The intention is to play fantastic football and win». pic.twitter.com/yFNrueetrE

This is what Erik ten Hag is trying to do at Man Utd. Watch how his Ajax teams do it and spot the difference. One reason why he wants a few of his former players. New system so will probably take some time but our players must step up quickly.pic.twitter.com/b6xTV4H9gX