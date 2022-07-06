«У вас слишком много ошибок»: Тен Хаг наводит порядок на тренировках «МЮ»

Эрик тен Хаг работает с игроками «Манчестер Юнайтед» усерднее, чем когда-либо, пытаясь донести свои идеи.

«Юнайтед» вернулся к предсезонным тренировкам в прошлый понедельник, поскольку клуб готовится к туру по Таиланду и Австралии. На горизонте игры против «Ливерпуля», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллы».

Все взгляды будут прикованы к каждому шагу Тен Хага, который надеется внедрить в свою новую команду стиль игры, который сделал его «Аякс» выдающимся.

Его стиль игры потребует от игроков многого, и, похоже, он уже проверяет их на клубных тренировках.

Появилось видео, показывающее, как Тен Хаг проводит команду через упражнение на передачи, Тен Хаг и его тренерский штаб часто кричали «правая нога, левая нога» после каждой передачи, и он также сказал своим игрокам, что они «делают слишком много ошибок».

Erik ten Hag in training: «Making too many mistakes..» Notice how he’s been taking them on one-touch, quick-passing football? Reminds me when he said «good is not good enough. The intention is to play fantastic football and win».pic.twitter.com/yFNrueetrE — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 5, 2022

Сравнение уже было сделано с «Аяксом» Тен Хага, так как другое видео показывает, что голландская команда выполняет точно такое же упражнение, но с гораздо большей точностью и плавностью.

This is what Erik ten Hag is trying to do at Man Utd. Watch how his Ajax teams do it and spot the difference. One reason why he wants a few of his former players. New system so will probably take some time but our players must step up quickly.pic.twitter.com/b6xTV4H9gX — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 5, 2022