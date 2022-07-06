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«У вас слишком много ошибок»: Тен Хаг наводит порядок на тренировках «МЮ»

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Эрик тен Хаг работает с игроками «Манчестер Юнайтед» усерднее, чем когда-либо, пытаясь донести свои идеи. 

«Юнайтед» вернулся к предсезонным тренировкам в прошлый понедельник, поскольку клуб готовится к туру по Таиланду и Австралии. На горизонте игры против «Ливерпуля», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллы».

Все взгляды будут прикованы к каждому шагу Тен Хага, который надеется внедрить в свою новую команду стиль игры, который сделал его «Аякс» выдающимся.

Его стиль игры потребует от игроков многого, и, похоже, он уже проверяет их на клубных тренировках. 

Появилось видео, показывающее, как Тен Хаг проводит команду через упражнение на передачи, Тен Хаг и его тренерский штаб часто кричали «правая нога, левая нога» после каждой передачи, и он также сказал своим игрокам, что они «делают слишком много ошибок». 

Сравнение уже было сделано с «Аяксом» Тен Хага, так как другое видео показывает, что голландская команда выполняет точно такое же упражнение, но с гораздо большей точностью и плавностью.

Тен Хаг пытается перенести то, что принесло ему успех в Амстердаме, в Манчестер. Но игрокам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому режиму. 

Стремясь ускорить процесс, Тен Хаг нацелился на нескольких игроков, которых он тренировал во время своего пребывания на посту босса «Аякса». 

Он заинтересован в покупке центрального защитника Лисандро Мартинеса и вингера Энтони из своей бывшей команды. 

Уже подписав Тайрела Маласиа из «Фейеноорда», клуб приближается к новым сделкам. Свободный агент Кристиан Эриксен договорился о присоединении к клубу.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассматривается как важная цель, поскольку тренер видит в нем центральную точку своих планов в клубе. Тен Хаг тренировал Де Йонга в «Аяксе». 

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