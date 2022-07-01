В одном из матчей «МЮ» Фергюсон позволил вратарю Фабьену Бартезу сыграть на фланге

Все мы знаем, насколько Сэр Алекс Фергюсон был строг и серьезен в эпоху своего правления в «Манчестер Юнайтед». Однако даже суровому шотландцу не чужда капля безумства.

24 июля 2001 года в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» против сборной Сингапура Фергюсон сделал необычный для него ход на глазах у 44 000 болельщиков.

Ближе к концу встречи «МЮ» вел со счетом 7:1, внезапно тренер «красных дьяволов» удивил болельщиков необычной заменой. Фергюсон выпустил на поле Фабьена Бартеза, дав вратарю шанс блеснуть на фланге.

Дело в том, что Бартез мечтал играть бок о бок с атакующими футболистами «МЮ» и вечно донимал Ферюсона просьбами выпустить его в качестве полевого игрока.

Фабьен однажды сказал: «Назвать меня просто вратарем недостаточно, потому что мне безумно нравится быть вовлеченным в игру как можно больше. Я игрок».

В конце концов Фергюсон сдался и заменил Руда ван Нистелроя на голкипера.

Честно говоря, Бартезу не потребовалось много времени, чтобы произвести впечатление на публику. Уже спустя несколько мгновений после выхода на поле Бартез пробросил мяч между ног игрока сборной Сингапура, в оставшиеся 10 минут он показывал классный футбол.

Несмотря на впечатляющее выступление Фабьена, Фергюсон ясно дал понять свое отношение к перформансу вратаря: «Он целую вечность приставал ко мне, уговаривая позволить ему сделать это. Я благодарю Бога, что он не забил, потому что в противном случае мы бы никогда не вернули его в ворота. Бартез очень хорошо обращается с мячом, в этом нет никаких сомнений. На самом деле было даже забавно дать Фабьену этот шанс».

Три года спустя Бартеза продали «Марселю».

Мы можем лишь догадываться, как бы сложилась судьба Фабьена, если бы ему дали ещё одну возможность сыграть на позиции вингера.