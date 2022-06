«Этот парень потрясающий»: в сеть попала реакция Эрика Тен Хага, когда он впервые увидел Тирелла Маласию

«МЮ» уверен в трансфере 22-летнего левого защитника Тирелла Маласиа из «Фейеноорда». Он обойдется клубу в 12,9 млн фунтов.

Маласиа провел 54 матча за клуб и сборную Нидерландов в прошлом сезоне, он был близок к переходу в «Лион» этим летом. Но, похоже, что «МЮ» взял инициативу в свои руки.

Футболист показал одно из своих лучших выступлений за «Фейеноорд» против «Аякса» в прошлом сезоне. В том матче ему удалось затмить звезду чемпионата Антони и впечатлить Эрика тен Хага.

На кадрах можно увидеть, как Тен Хаг указывает на Маласиа во время игры и просит своего ассистента сделать пометку по поводу футболиста:

«Этот парень, левый защитник, потрясающий».

Потом Эрик сокрушается, что Антони не может обыграть Маласиа.

«Антони не может пройти».

Теперь Маласиа может стать первым трансфером Эрика тен Хага в «МЮ».

Спортивный директор «Фейеноорда» Франк Арнесен подтвердил голландскому изданию 1908nl: «Соглашение достигнуто. Теперь мы ждем решения Тирелла. Если он согласится, то перейдет в «МЮ».

Erik Ten Hag talking about Tyrell Malacia in a match vs Ajax pic.twitter.com/Tt7CSmCk9K