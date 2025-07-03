Гари Невилл вновь взял интервью у бывшего товарища по «Ман Юнайтед», к нему в гости заглянул Неманя Видич. У англичанина и серба – 79 совместных матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах.

Невилл попросил Видича назвать лучшего товарища по команде. Оказалось, этот футболист – также самый серьезный соперник в карьере защитника:

«Это Криштиану Роналду, вообще без вопросов. Честно говоря, и моими самыми сложными соперниками были наши игроки на тренировках. Они помогли мне стать лучше как защитнику. Отдам должное Криштиану Роналду, Уэйну Руни, Луи Саа.

Тренировки мне казались сложнее самих матчей. На тренировках всегда ощущался соревновательный дух, все всегда выкладывались на 100%».

Поэтому та команда была так хороша.

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