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Талант «МЮ» Аннибаль Межбри выложил фото с пистолетом из тира. Потом пришлось удалять

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Молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Аннибаль Межбри опубликовал в своем инстаграме пару фотографий, на которых он позирует с оружием на стрельбище с друзьями.

Но, поняв, какие разногласия это может вызвать, полузащитник быстро удалил их.

Аннибаль, вероятно, не хотел показывать себя пропагандистом ношения огнестрельного оружия.

Затем Межбри опубликовал фотографии, на которых он наслаждается катанием на лодке по морю, отдыхая во время отпуска.

Ожидается, что он присоединится к предсезонным тренировкам 27 июня.

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