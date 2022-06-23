Патрис Эвра: «МЮ» пожалеет, что не выбрал Антонио Конте»

Ходило много разговоров о том, что Антонио Конте должен заменить Оле-Гуннара Сульшера у руля в «МЮ». Однако, «красные дьяволы» временно назначили Ральфа Рангника, а теперь на постоянной основе в должность вступил Эрик Тен Хаг.

Патрис Эвра считает, что его бывший клуб пожалеет, что не сделал выбор в пользу итальянского специалиста, который провел отличную работу в «Тоттенхэме», попав в топ-4 АПЛ по итогам сезона 2021\22.

«Это ранит мое сердце, я считаю, что Конте, Клопп и Гвардиола – лучшие тренеры в мире на сегодняшний день. И Конте мог возглавить «МЮ», - говорит Эвра The Mirror.

«Но некоторые в клубе решили, что Конте – это не их стиль и это не то, что они ищут».

«Сейчас «МЮ» возглавил Эрик тен Хаг, посмотрим, что он будет делать. Я его поддерживаю, хотя в «МЮ» я поддержу кого угодно».

«Я очень разочарован, потому что уверен, Антонио Конте мог бы многого добиться в «МЮ» Посмотрите на его результат в «Тоттенхэме» - он вывел команду в Лигу Чемпионов. Игроки все те же, но тренер – гениален. Когда я пришел в «Юве», то все говорили: «Патрис, этот парень - гений».

Результаты Конте говорят сами за себя: он выигрывал чемпионаты страны с «Ювентусом», «Интером» и «Челси».