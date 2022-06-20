«МЮ» уверен отдаст Хендерсона в аренду новичкам АПЛ

Переход Дина Хендерсона в «Ноттингем Форест» все ближе. У англичанина нет будущего в «МЮ» после появления Эрика тен Хага у руля команды.

Давид де Хеа, несмотря на многочисленные жалобы болельщиков, начнет сезон в качестве основного голкипера «Манчестер Юнайтед».

Дин Хендерсон, несмотря на все усилия, не смог сместить испанца на «Олд Траффорд».

После подписания контракта на 5 лет в августе 2020 года Оле-Гуннар Сульшер сказал о Хендерсоне:

«Мы все с нетерпением ждем возможности продолжить работать с Дином и развивать его талант».

В том сезоне Хендерсон получил свой шанс, казалось, что его ждет карьера основного вратаря «Юнайтед». Дин сыграл 26 матчей, по большей части во второй половине сезона. Начиная с марта он был в «основе» в 10 из оставшихся 12 матчей АПЛ.

Однако, в финале Лиги Европы Оле-Гуннар Сульшер сделал ставку именно на Давида Де Хеа. «МЮ» проиграл финал по пенальти, и, казалось, что карьера Де Хеа в клубе закончена. Но Хендерсон выбыл из сборной Англии из-за травмы, а потом долго восстанавливался после ковида, в результате Давид Де Хеа восстановил свой статус основного голкипера «МЮ» при Сульшере, а потом остался им и при Рангнике.

Хендерсон провел всего три матча за сезон, похоже, что они станут для него последними в «МЮ».

Эрик тен Хаг намерен продолжить полагаться на Давида де Хеа, а Хендерсон окажется в «Ноттингем Форест».

Новички Премьер-лиги стремятся найти нового вратаря после того, как стало известно, что их нынешний голкипер Брис Самба подпишет контракт с французским клубом «Нант».

По словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, и «Манчестер Юнайтед», и «Ноттингем Форест» уверены, что аренда будет заключена на этой неделе. Хендерсон уже согласовал личные условия с «Форестом», Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать часть зарплаты игрока, пока он находится в аренде.

В договор аренды не будет добавлена ​​опция выкупа.

Сообщалось, что в связи с уходом Хендерсона «Манчестер Юнайтед» ищет игрока, который будет дублером Давида де Хеа, предположительно в дополнение к Тому Хитону. Одним из кандидатов на эту роль является Дэниел Бахманн из «Уотфорда».