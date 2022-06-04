Андреас Перерйа может стать частью сделки по Дарвину Нуньесу

По данным The Independent, «МЮ» может разом убить двух зайцев, подписав одного из приоритетных для клуба футболистов и избавившись от игрока, не соответствующего требованиям клуба.

Вероятно, Андреас Перейра может стать частью сделки по Дарвину Нуньесу. Перейра должен вернуться в «МЮ» после аренды во «Фламенго». Он надеялся остаться в Бразилии на постоянной основе, но клуб решил не выкупать его.

Сообщается, что 26-летний футболист мог бы иметь будущее под руководством Эрика Тен Хага. Но «красные дьяволы» готовы расстаться с ним, чтобы подписать Нуньеса.