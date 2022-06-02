Фабрицио Романо сообщает о планах «МЮ» по обороне

У «МЮ» есть план относительно правого фланга обороны, заявляет главный инсайдер Фабрицио Романо.

Диогу Далота ценят в клубе, у него хорошие шансы остаться в «МЮ» в будущем сезоне. Его продадут только если клуб получит очень выгодное предложение этим летом.

Аарон Уан-Биссака может покинуть «Олд Траффорд» этим летом, в «МЮ» на него больше не рассчитывают. Клуб ждет предложений по трансферу англичанина.

Эрик Тен Хаг хочет подписать нового правого защитника летом, но в приоритетах усиление других зон.