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«Ньюкасл» уверен в трансфере Хендерсона

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Согласно The Northern Echo, «Ньюкасл» уверен, что сможет подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

25-летний игрок — цель номер один для Эдди Хоу на «Сент-Джеймс Парк».

«Ньюкасл» готов предложить около 15 миллионов фунтов за голкипера. Они надеются, что сделка будет заключена вскоре после официального открытия трансферного окна 10 июня.

Ранее сообщалось, что Хендерсон ездил в Ньюкасл, чтобы обсудить трансфер.

«Манчестер Юнайтед» готов оставить Давида де Хеа своим первым номером, отпустив вратаря сборной Англии перед чемпионатом мира.

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