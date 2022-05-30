«Ньюкасл» уверен в трансфере Хендерсона

Согласно The Northern Echo, «Ньюкасл» уверен, что сможет подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

25-летний игрок — цель номер один для Эдди Хоу на «Сент-Джеймс Парк».

«Ньюкасл» готов предложить около 15 миллионов фунтов за голкипера. Они надеются, что сделка будет заключена вскоре после официального открытия трансферного окна 10 июня.

Ранее сообщалось, что Хендерсон ездил в Ньюкасл, чтобы обсудить трансфер.

«Манчестер Юнайтед» готов оставить Давида де Хеа своим первым номером, отпустив вратаря сборной Англии перед чемпионатом мира.