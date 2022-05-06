Гарри Магуайр может вернуться: Ральф Рангник с последними новостями перед матчем с «Брайтоном»

Выступая перед журналистами в пятницу, Ральф Рангник сказал: «Харри Магуайр вернулся к тренировкам. Он тренировался всю неделю, начиная со второго дня после игры с «Брентфордом», так что завтра он будет доступен и станет частью команды».

«Эдинсон Кавани тренируется, очевидно, он вышел на замену. Маркуса Рэшфорда не будет, у него бронхит с высокой температурой, поэтому он не сможет сыграть».

«У нас есть сомнения по поводу Эрика Байи, он вызвал врача сегодня утром, у него были проблемы со спиной, и его сейчас проверяют. Нам нужно будет посмотреть, сможет ли он тренироваться после этого».

«Манчестер Юнайтед» также останется без Люка Шоу, Поля Погба и Джейдона Санчо в матче против «Брайтона», поскольку все три игрока вряд ли сыграют в этом сезоне.

«Красные дьяволы» все еще могут математически финишировать четвертыми в Премьер-лиге.