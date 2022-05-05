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Эрик Байи и Фил Джонс сказали товарищам по команде, что хотят покинуть «Манчестер Юнайтед»

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По информации источников, Эрик Байи и Фил Джонс сказали своим товарищам по команде, что намерены покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Юнайтед» хочет подписать нового центрального защитника летом, что вызывает сомнения в будущем дуэта.

И Байи, и Джонс лишь несколько матчей в этом сезоне провели в «основе», их опережали при выборе стартового состава Виктор Линделоф, Харри Магуайр и Рафаэль Варан.

Сообщается, что Байи возмущен тем фактом, что Магуайра предпочитают ему, несмотря на то, что капитан не справляется.

Тем временем Джонс столкнулся с проблемой со стабильностью после восстановления  от давней травмы колена.

Высокопоставленные лица клуба признают, что продление контрактов с Байи и Джонсом было ошибкой, оставившей дверь открытой для потенциального ухода.

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