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Мата проводит уделяет время болельщикам под дождем, раздавая автографы после победы над «Брентфордом»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Хуан Мата Хуан Мата
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Хуана Мату приветствовали за то, что он проявил себя как классный игрок, найдя время, чтобы поприветствовать болельщиков «Манчестер Юнайтед» под дождем после победы над «Брентфордом» со счетом 3:0.

После окончания игры испанец направлялся домой, шел дождь, но увидев несколько болельщиков, ожидающих его, Мата не смог пройти мимо.

Он подошел к болельщикам, раздавал автографы, позировал для фотографий и разговаривал с ними, несмотря на то, что шел дождь.

В то время как все остальные игроки разошлись по домам, Мата ненадолго задержался после  своего финального матча на «Олд Траффорд» в качестве игрока «Юнайтед».

Испанец может принять участие в двух последних играх сезона за «красных дьяволов», прежде чем он уйдет летом.

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