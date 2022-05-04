Мата проводит уделяет время болельщикам под дождем, раздавая автографы после победы над «Брентфордом»

Хуана Мату приветствовали за то, что он проявил себя как классный игрок, найдя время, чтобы поприветствовать болельщиков «Манчестер Юнайтед» под дождем после победы над «Брентфордом» со счетом 3:0.

После окончания игры испанец направлялся домой, шел дождь, но увидев несколько болельщиков, ожидающих его, Мата не смог пройти мимо.

Он подошел к болельщикам, раздавал автографы, позировал для фотографий и разговаривал с ними, несмотря на то, что шел дождь.

В то время как все остальные игроки разошлись по домам, Мата ненадолго задержался после своего финального матча на «Олд Траффорд» в качестве игрока «Юнайтед».

Испанец может принять участие в двух последних играх сезона за «красных дьяволов», прежде чем он уйдет летом.