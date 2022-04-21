Скоулз и Шмейхель введены в Зал славы АПЛ

Ещё два бывших игрока “Манчестер Юнайтед” были введены в Зал славы английской Премьер-лиги – Пол Скоулз и Петер Шмейхель присоединились к Эрику Кантона, Рою Кину, Дэвиду Бекхэму и Уэйну Руни, которые были удостоены этой чести ранее.

Помимо Скоулза и Шмейхеля сегодня в Зал славы также были введены Иан Райт, Дидье Дрогба, Винсент Компани и Серхио Агуэро.

Эти игроки были выбраны после публичного голосования и итогового решения жюри Премьер-лиги из списка номинантов, в котором были представлены 10 бывших игроков “Юнайтед”, включая Неманью Видича, Рио Фердинанда и Эдвина ван дер Сара.

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