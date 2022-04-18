«Юнайтед» назначил цену в 40 млн. фунтов за Хендерсона

"Манчестер Юнайтед" назначил цену в 40 миллионов фунтов за своего запасного голкипера Дина Хендерсона.

В прошлом сезоне Хендерсон с переменным успехом вел борьбу с Давидом Де Хеа за роль первого номера "Юнайтед", но в этой кампании Дин вчистую проигрывает конкуренцию своему испанскому визави.

Хендерсон недоволен своей ситуацией и, как ожидается, попытается покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, но "красные дьяволы" позволят своему воспитаннику уйти только в качестве самого дорогого британского голкипера всех времен.

Прошлым летом "Арсенал" заплатил "Шеффилд Юнайтед" 30 млн. фунтов за Аарона Рамсдейла, однако "дьяволы" собираются потребовать за Дина еще больше — 40 млн. фунтов, о чем сообщает Daily Star.

Кроме того, нельзя забывать, что в Манчестере Хендерсон получает 100 тыс. фунтов в неделю, что делает его трансфер чрезвычайно дорогостоящим — даже для "Ньюкасла", который хотел 25-летнего англичанина еще в январе.

Добавим, что в этом сезоне Хендерсон сыграл только три матча за "Юнайтед", включая единственный в 2022 году.