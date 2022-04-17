Рангник оценивает шансы на возвращение травмированных игроков «Юнайтед» в матче с «Ливерпулем»

На вопрос о том, будет ли кто-либо из пяти травмированных игроков, которые пропустили матч «Манчестер Юнайтед» с «Норвич Сити», завершившийся со счетом 3:2, будет доступен против «Ливерпуля» во вторник, Ральф Рангник сказал: «Я думаю, что, вероятно, Рафаэль Варан. Надеюсь он, сможет сыграть хотя бы один из следующих двух матчей: против «Ливерпуля» или «Арсенала».

«Что касается остальных, я не думаю, что они вернутся в ближайшие пару дней».

Это означает, что такие игроки, как Фред, Скотт Мактомини, Эдинсон Кавани и Люк Шоу, скорее всего, будут недоступны против «Ливерпуля».

Шоу вряд ли вообще появится в этом сезоне из-за осложнений после операции по удалению металлических винтов из его стопы.

Рангник надеется, что его игроки в хорошей форме смогут бросить вызов претендентам на титул и одержать победу, что значительно повысит их шансы на попадание в топ-4.