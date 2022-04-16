Рангник не разговаривал с Роналду насчет инцидента с разбитым телефоном

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что не разговаривал со своим нападающим Криштиану Роналду насчет инцидента после матча против «Эвертона».

Напомним, после поражения 1:0 на «Гудисон Парк» в прошлый уикенд Роналду выбил телефон из рук 14-летнего фаната «Эвертона», который страдает аутизмом.

Мама подростка затем раскритиковала Криштиану за недостаточно искренние извинения, однако Рангник не увидел необходимости делать подопечному внушение.

«Нет, я не разговаривал с ним. Думаю, он публично извинился в социальных сетях за случившееся. Насколько мне известно, сейчас ведется расследование — и полицией, и FA. В остальном могу сказать, что я не разговаривал с ним об этом», — цитирует Рангника Daily Mirror.