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Рангник не разговаривал с Роналду насчет инцидента с разбитым телефоном

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Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что не разговаривал со своим нападающим Криштиану Роналду насчет инцидента после матча против «Эвертона».

Напомним, после поражения 1:0 на «Гудисон Парк» в прошлый уикенд Роналду выбил телефон из рук 14-летнего фаната «Эвертона», который страдает аутизмом.

Мама подростка затем раскритиковала Криштиану за недостаточно искренние извинения, однако Рангник не увидел необходимости делать подопечному внушение.

«Нет, я не разговаривал с ним. Думаю, он публично извинился в социальных сетях за случившееся. Насколько мне известно, сейчас ведется расследование — и полицией, и FA. В остальном могу сказать, что я не разговаривал с ним об этом», — цитирует Рангника Daily Mirror.

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