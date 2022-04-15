Ральф Рангник подтвердил, что 5 игроков пропустят матч с «Норвичем», Шоу пропустит остаток сезона

Выступая перед СМИ, Ральф Рангник сказал: «Пяти игроков все еще не готовы сыграть завтра, а некоторые из них, вероятно, и в предстоящих матчах».

«Вы уже знаете о Фреде и Скотте МакТомини, Рафаэль Варан по-прежнему будет отсутствовать, Люк Шоу и Эдинсон Кавани тоже».

«Люк Шоу будет отсутствовать еще по крайней мере четыре-пять недель, поэтому я думаю, что ему будет сложно выступить в одном из оставшихся семи матчей».

Алекс Теллес, Виктор Линделёф, Неманья Матич и Поль Погба, вероятно, будут включены в стартовый состав против «Норвич Сити» в субботу, учитывая травмы игроков «Манчестер Юнайтед».