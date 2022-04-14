Тен Хаг по-прежнему заинтересован в привлечении Ван Перси в «МЮ»

Робин ван Перси по-прежнему остается целью тренера, когда Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед», утверждает Evening Standard.
Голландский менеджер хочет взять в свой тренерский штаб соотечественника, обладающего обширными знаниями о том, как обстоят дела на «Олд Траффорд».
Он по-прежнему хочет привлечь Ван Перси в свою команду в следующем сезоне. Тренер по физподготовке «Аякса» Алессандро Шенмейкер — еще один человек, которого Тен Хаг разыскивает в своем штате на «Олд Траффорд».
Но большая проблема с Ван Перси заключается в том, что ему будет сложно получить разрешение на работу в Англии.
Это потому, что у него все еще нет достаточного тренерского опыта на высшем уровне, поскольку он руководил только молодежными командами ПСВ.
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