United Tweets
Блог

Тен Хаг по-прежнему заинтересован в привлечении Ван Перси в «МЮ»

Робин ван Перси Робин ван Перси
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Робин ван Перси по-прежнему остается целью тренера, когда Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед», утверждает Evening Standard.

Голландский менеджер хочет взять в свой тренерский штаб соотечественника, обладающего обширными знаниями о том, как обстоят дела на «Олд Траффорд».

Он по-прежнему хочет привлечь Ван Перси в свою команду в следующем сезоне. Тренер по физподготовке «Аякса» Алессандро Шенмейкер — еще один человек, которого Тен Хаг разыскивает в своем штате на «Олд Траффорд».

Но большая проблема с Ван Перси заключается в том, что ему будет сложно получить разрешение на работу в Англии.

Это потому, что у него все еще нет достаточного тренерского опыта на высшем уровне, поскольку он руководил только молодежными командами ПСВ.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные