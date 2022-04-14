Тен Хаг по-прежнему заинтересован в привлечении Ван Перси в «МЮ»

Голландский менеджер хочет взять в свой тренерский штаб соотечественника, обладающего обширными знаниями о том, как обстоят дела на «Олд Траффорд».

Он по-прежнему хочет привлечь Ван Перси в свою команду в следующем сезоне. Тренер по физподготовке «Аякса» Алессандро Шенмейкер — еще один человек, которого Тен Хаг разыскивает в своем штате на «Олд Траффорд».

Но большая проблема с Ван Перси заключается в том, что ему будет сложно получить разрешение на работу в Англии.