Стив МакКларен: «Тен Хаг похож на сэра Алекса»

Бывший помощник сэра Алекса Стив МакКларен рассказал о своих впечатлениях от работы с Эриком тен Хагом, который был его ассистентом в “Твенте”.

«Эрик готовил детальнейшие планы на матч с каждым соперником - как мы собираемся прессинговать, как будем строить игру, - рассказал МакКларен в интервью The Athletic. - Раньше я думал, что разбираюсь в футболе, но когда я приехал в “Твенте”, у меня было ощущение, что я ничего в этом не понимаю».

«Мы начали предсезонную подготовку на следующий день после того, как меня назначили. Эрик принес эту свою папку и там был план на шесть недель предсезонки. Каждая минута каждого дня была расписана - от перерывов на питье до разогрева и индивидуальной работы. Всё было очень подробно! Ни до, ни после я ничего подобного не видел».

«Он мог замечать в игре то, что не замечал никто, включая меня. Мне приходилось уходить на трибуны, чтобы видеть весь рисунок игры, а он мог стоять на бровке и тоже всё это видел. У него всегда и на всё был ответ - как добавить остроты, как произвести смену позиций».

«Я работал с сэром Алексом и некоторые его замены и корректировки схемы игры часто казались мне странными, но это всегда работало. В этом отношении Эрик точно такой же - его корректировки по ходу игры действовали так же».

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