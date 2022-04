Организаторы протеста против Глейзеров поделились заявлением о том, что Эрик тен Хаг близок к заключению соглашения с «МЮ»

Если «Манчестер Юнайтед» надеялся подавить разочарование болельщиков, заключив соглашение с Эриком тен Хагом, то это была ошибка.

Группа фанатов под названием «1958» возглавляет протест, который, как ожидается, состоится перед матчем с «Норвич Сити» в эти выходные.

И их позиция остается неизменной даже после почти подтвержденного назначения Тен Хага.

Группа написала в Твиттере: «Новый тренер сможет подавить нас. Красный, белый и черный, пока мы не вернем наш клуб».

В прошлом сезоне протест болельщиков перед матчем с «Ливерпулем» вышел из-под контроля, болельщики ворвались на «Олд Траффорд».

Это было ответом на участие «Юнайтед» в спорной Суперлиге. На этот раз планируется акция протеста, чтобы привлечь внимание Глейзеров к их ложным обещаниям о схеме распределения акций, улучшений «Олд Траффорд» и удобств в клубе.

A new manager won’t suppress us. Red White & Black till we get our club back. Relentless 🗓Saturday 16th April. 📍Tollgate from 11am, we march from 2pm Bring flares🔥 banners & voices 🗣 Let’s make ourselves seen and heard 🇾🇪 Some things are worth fighting for#GlazersOut pic.twitter.com/iY5erYqLI8